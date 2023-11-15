Тренер Тарасова не осуждает футболиста Березуцкого за призыв уезжать из России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о словах бывшего защитника сборной России и московского ЦСКА Василия Березуцкого, который заявил, что для развития спортсменам необходимо уезжать из России и менять спортивное гражданство.