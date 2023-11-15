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Тренер Тарасова не осуждает футболиста Березуцкого за призыв уезжать из России

Тренер Тарасова не осуждает футболиста Березуцкого за призыв уезжать из России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о словах бывшего защитника сборной России и московского ЦСКА Василия Березуцкого, который заявил, что для развития спортсменам необходимо уезжать из России и менять спортивное гражданство.

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