Тренер Тарасова не осуждает футболиста Березуцкого за призыв уезжать из России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась размышлениями о словах бывшего защитника сборной России и московского ЦСКА Василия Березуцкого, который заявил, что для развития спортсменам необходимо уезжать из России и менять спортивное гражданство.
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