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Военные новости ★ спецоперация

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Российская ПВО отразила очередную атаку ВСУ на инфраструктурные объекты в Белгородской области

Российская ПВО отразила очередную атаку ВСУ на инфраструктурные объекты в Белгородской области

Войска киевского режима продолжают вести террористические обстрелы российского приграничья. Напомним, что вчера воздушной атаке ВСУ подвергся город Белгород, вследствие чего ранения получили 18 человек и были повреждены десятки жилых строений.

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