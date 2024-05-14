Дамы и господа! Все вместе дружно скажем туркам: “Не хотите - как хотите!”.

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Чай, пряники в ассортименте. Поехали. И снова на повестке дня сложная ситуация с турецкими финансовыми институтами.
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