Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Дамы и господа! Все вместе дружно скажем туркам: “Не хотите - как хотите!”.

Дамы и господа! Все вместе дружно скажем туркам: “Не хотите - как хотите!”.

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Чай, пряники в ассортименте. Поехали. И снова на повестке дня сложная ситуация с турецкими финансовыми институтами.

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