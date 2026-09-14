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Позитив для оптимистов

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Опозоренного Мерца добивают его же оружием

Опозоренного Мерца добивают его же оружием

Пытаясь как-то подпортить успех «Альтернативы для Германии» на выборах и предотвратить новый, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал только хуже.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Да они нам наХ вообще нужны все эти господа ненормальные на всю голову? Каждые пятьдесят лет киздюлей получают и никак не успокоятся, жопная часотка системная, как что-то цветёт, надо идти на Восток и чесать там свою жопу.