Опозоренного Мерца добивают его же оружием

Пытаясь как-то подпортить успех «Альтернативы для Германии» на выборах и предотвратить новый, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал только хуже.
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Да они нам наХ вообще нужны все эти господа ненормальные на всю голову? Каждые пятьдесят лет киздюлей получают и никак не успокоятся, жопная часотка системная, как что-то цветёт, надо идти на Восток и чесать там свою жопу.
А где наша Сарочка Вагенкнехт? Давненько про нее не писали...