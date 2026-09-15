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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энберт о Валиевой: «Без Камилы мировые турниры будут не такими яркими. В прошлом году я восхищался тем, как она восстановилась и вернула четверной»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт считает, что турниры без российской фигуристки Камилы Валиевой потеряют в зрелищности.

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