На Западе вдруг «увидели», как растворяются деньги: опубликовано расследование о коррупции на Украине

Наверное, кто-то может посчитать это случайным совпадением, вот только подобные случайные совпадения в реальной жизни происходят гораздо реже, чем в сказках или фантастических романах: аккурат к началу российско-украинских переговоров в Стамбуле британская газета Financial Times опубликовала свое расследование о том, что гигантские суммы в сотни миллионов долларов, которые направляются как бы на вооружение Украине, исчезают в неизвестных направлениях.