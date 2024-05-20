СЕR: новая смола для 3D-печати внутриглазных устройств улучшит лечение катаракты

Ученые из Университета Восточной Англии разработали новую смолу для 3D-печати глазных линз. Эта инновация потенциально может улучшить производство глазных имплантатов, повсеместно используемых в операциях по удалению катаракты и изменению рефракции глаза.
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