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«Антифранцузское переписывание истории»: почему историки ругают фильм Ридли Скотта «Наполеон»

Автор фото, SONY PICTURES/APPLE ORIGINAL FILMS О статье Автор, Яна Литвинова Должность, Би-би-си, Лондон Новый фильм знаменитого британского режиссера Ридли Скотта «Наполеон» вызвал ожесточенные споры еще до того, как он вышел на экраны.

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