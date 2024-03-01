Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с Камилой Валиевой: «Могут даже прибавить срок»

Уже несколько недель буквально вся страна следит за ситуацией с Камилой Валиевой. Олимпийскую Чемпионку в одночасье лишили большинства заслуженных званий из-за того, что в анализе ее крови нашли следы допинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии