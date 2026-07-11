stroim21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stroim21

25 подписчиков

Как выбрать идеальный бассейн для дачи: между надувным «тазиком» и бетонным монолитом

Когда я впервые всерьез задумалась о собственном бассейне на участке, меня охватила легкая паника. В голове рисовались лишь две полярные картинки: яркий надувной кружок, в котором по колено плещется малышня, и огромная бетонная чаша, требующая, кажется, продажи почки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии