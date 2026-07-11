Как выбрать идеальный бассейн для дачи: между надувным «тазиком» и бетонным монолитом

Когда я впервые всерьез задумалась о собственном бассейне на участке, меня охватила легкая паника. В голове рисовались лишь две полярные картинки: яркий надувной кружок, в котором по колено плещется малышня, и огромная бетонная чаша, требующая, кажется, продажи почки.