"Не хватает денег нам": как живет цыган, грозивший отрезать язык учительнице

Вячеслав Денисов Потому, очевидно, что барон посетил влиятельных лиц. Не только судью, но и тех кто прикрывает этих наркодельцов, обирал и попрошаек.

ЮК Юрий Капустин Когда всякая шваль унижает русскую нацию ... И им всё сходит это с рук ...как известно рыба гниёт с головы ...