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"Не хватает денег нам": как живет цыган, грозивший отрезать язык учительнице

"Не хватает денег нам": как живет цыган, грозивший отрезать язык учительнице

Русский компас Фото: скрин видео ГУ МВД России по Челябинской области. После его визита в школу педагога увезли с инсультом.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Потому, очевидно, что барон посетил влиятельных лиц. Не только судью, но и тех кто прикрывает этих наркодельцов, обирал и попрошаек.
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12 час.
ЮК
Юрий Капустин
Когда всякая шваль унижает русскую нацию ... И им всё сходит это с рук ...как известно рыба гниёт с головы ...
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3 час.
ВВ
Владимир Витковский
...подобные гнойники надо вскрывать,да и зачем его приплоду нужна школа?
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2 час.
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