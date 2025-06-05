Русский компас Фото: скрин видео ГУ МВД России по Челябинской области. После его визита в школу педагога увезли с инсультом.
"Не хватает денег нам": как живет цыган, грозивший отрезать язык учительнице
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Потому, очевидно, что барон посетил влиятельных лиц. Не только судью, но и тех кто прикрывает этих наркодельцов, обирал и попрошаек.
Ответить
12 час.
ЮК
Юрий Капустин
Когда всякая шваль унижает русскую нацию ... И им всё сходит это с рук ...как известно рыба гниёт с головы ...
Ответить
3 час.
ВВ
Владимир Витковский
...подобные гнойники надо вскрывать,да и зачем его приплоду нужна школа?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии