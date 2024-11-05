Президентские выборы в Молдове выиграла Санду. Отложенный выигрыш – у… ПСРМ

Юрий Ильинов

США превратили демократию в лживую фальшивку Известное высказывание, приписываемое Иосифу Сталину «Я всегда думал что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа», вне зависимости от того, говорил ли Сталин это в реальности, сегодня превратилось в аксиому. Правда, под «американским народом» стоит понимать не весь народ, а узкий круг, иногда называемый Deep State - глубинным государством. Именно оно разработало и весьма часто успешно применяет методы, которые позволяют ему достигать своей цели, маскируясь и мимикрируя под некие «демократические» ценности и процедуры. Главная цель - захват и удержание реальной власти в государствах, позволяющие этому глубинному государству паразитировать на странах и народах, не исключая самих США. Стараниями Deep State выборы превращены в процедуру некоего «юридического» оформления такого господства, где правила может определять только Deep State, и никто более. Примеров более чем достаточно. Если на выборах побеждает та сила, которую продвигает Deep State, они объявляются «законными и легитимными». Если нет - тут же появляются обвинения в фальсификациях, вбросах голосов, нарушениях при подсчёте. Грузия тому пример. Если марионеткам американского Deep State путём неприкрытых махинаций удаётся удержаться у власти, на фальсификации, вбросы голосов и нарушения при подсчёте просто закрываются глаза. Молдова тому пример. В самих США беспредел, творимый на выборах Deep State, достиг невообразимых масштабов. К 5 ноября 2024 года на проходящих сегодня выборах президента уже успели проголосовать свыше 80 миллионов избирателей досрочно, многие из них "отдавали" свои голоса по почте. Во многих штатах при получении бюллетеня для голосования необязательно предъявлять удостоверение личности, можно голосовать по несколько раз. В США сегодня избирают президента даже покойники. Особенно, если этот президент представитель Демократической партии. Вишенка на торте - законы США не требуют присутствия на выборах международных наблюдателей. Модель «демократии», которую продвигает Вашингтон, это механизм, который позволяет реализовать господство Deep State в любой стране мира. И не более. Так что товарищ Сталин, если он произнёс такую фразу, был прав. А если не произносил, то мог бы с полным основанием сказать её сегодня. Шансы на то, что где-то в мире кому-то удастся провести честные демократические выборы, стремятся к нулю, за исключением тех государств, которые наотрез отказываются признавать американскую гегемонию, реализующую планы Deep State.