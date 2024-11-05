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Тайная доктрина

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Президентские выборы в Молдове выиграла Санду. Отложенный выигрыш – у… ПСРМ

Президентские выборы в Молдове выиграла Санду. Отложенный выигрыш – у… ПСРМ

Президентские выборы в Молдове выиграла Санду. Отложенный выигрыш – у… ПСРМ Одной из главных тенденций электоральных процессов в Республике Молдова, к большому сожалению, становится то, что с каждыми последующими выборами растет число нарушений не только избирательного законодательства, но и элементарных норм демократии.

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Юрий Ильинов
США превратили демократию в лживую фальшивку Известное высказывание, приписываемое Иосифу Сталину «Я всегда думал что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа», вне зависимости от того, говорил ли Сталин это в реальности, сегодня превратилось в аксиому. Правда, под «американским народом» стоит понимать не весь народ, а узкий круг, иногда называемый Deep State - глубинным государством. Именно оно разработало и весьма часто успешно применяет методы, которые позволяют ему достигать своей цели, маскируясь и мимикрируя под некие «демократические» ценности и процедуры. Главная цель - захват и удержание реальной власти в государствах, позволяющие этому глубинному государству паразитировать на странах и народах, не исключая самих США. Стараниями Deep State выборы превращены в процедуру некоего «юридического» оформления такого господства, где правила может определять только Deep State, и никто более. Примеров более чем достаточно. Если на выборах побеждает та сила, которую продвигает Deep State, они объявляются «законными и легитимными». Если нет - тут же появляются обвинения в фальсификациях, вбросах голосов, нарушениях при подсчёте. Грузия тому пример. Если марионеткам американского Deep State путём неприкрытых махинаций удаётся удержаться у власти, на фальсификации, вбросы голосов и нарушения при подсчёте просто закрываются глаза. Молдова тому пример. В самих США беспредел, творимый на выборах Deep State, достиг невообразимых масштабов. К 5 ноября 2024 года на проходящих сегодня выборах президента уже успели проголосовать свыше 80 миллионов избирателей досрочно, многие из них &quot;отдавали&quot; свои голоса по почте. Во многих штатах при получении бюллетеня для голосования необязательно предъявлять удостоверение личности, можно голосовать по несколько раз. В США сегодня избирают президента даже покойники. Особенно, если этот президент представитель Демократической партии. Вишенка на торте - законы США не требуют присутствия на выборах международных наблюдателей. Модель «демократии», которую продвигает Вашингтон, это механизм, который позволяет реализовать господство Deep State в любой стране мира. И не более. Так что товарищ Сталин, если он произнёс такую фразу, был прав. А если не произносил, то мог бы с полным основанием сказать её сегодня. Шансы на то, что где-то в мире кому-то удастся провести честные демократические выборы, стремятся к нулю, за исключением тех государств, которые наотрез отказываются признавать американскую гегемонию, реализующую планы Deep State.
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