10 видов маникюра, с которыми ногти будут выглядеть благородно и дорого

Иногда самый эффектный маникюр начинается с удачно выбранного цвета. Глубокий бургунди, дымчато-голубой, теплый персиковый или темно-зеленый, который при слабом свете кажется почти черным, заметны сами по себе и не требуют рисунков или страз.
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