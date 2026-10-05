10 видов маникюра, с которыми ногти будут выглядеть благородно и дорого

Иногда самый эффектный маникюр начинается с удачно выбранного цвета. Глубокий бургунди, дымчато-голубой, теплый персиковый или темно-зеленый, который при слабом свете кажется почти черным, заметны сами по себе и не требуют рисунков или страз.