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Проба 2

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10 видов маникюра, с которыми ногти будут выглядеть благородно и дорого

10 видов маникюра, с которыми ногти будут выглядеть благородно и дорого

Иногда самый эффектный маникюр начинается с удачно выбранного цвета. Глубокий бургунди, дымчато-голубой, теплый персиковый или темно-зеленый, который при слабом свете кажется почти черным, заметны сами по себе и не требуют рисунков или страз.

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