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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Субсидии по «Закону о чипах» помогут GlobalFoundries построить в США новый исследов...

Субсидии по «Закону о чипах» помогут GlobalFoundries построить в США новый исследов...

Субсидии по «Закону о чипах» помогут GlobalFoundries построить в США новый исследовательский центрВ последние дни своей активности уходящая администрация США не забыла о компаниях, которые рассчитывали на получение финансовой поддержки от государства в сфере строительства новых предприятий на территории страны.

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