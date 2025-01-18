Субсидии по «Закону о чипах» помогут GlobalFoundries построить в США новый исследов...

Субсидии по «Закону о чипах» помогут GlobalFoundries построить в США новый исследовательский центрВ последние дни своей активности уходящая администрация США не забыла о компаниях, которые рассчитывали на получение финансовой поддержки от государства в сфере строительства новых предприятий на территории страны.