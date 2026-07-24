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Царьград

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В Краснодаре 4 ярмарки выходного дня откроются в субботу

В Краснодаре 4 ярмарки выходного дня откроются в субботу

В Краснодаре в предстоящую субботу будут работать четыре ярмарки выходного дня. Горожане и гости краевого центра смогут приобрести на специализированных торговых площадках свежие сезонные фрукты, овощи, а также бакалейную продукцию.

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