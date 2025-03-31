«Дом.РФ» отметил рост плотности застройки в Москве за три последних года

За три года количество квартир на каждом этаже в Москве увеличилось на треть Если по России в целом в число квартир, размещаемых на одном этаже в новостройках, держится на примерно на одном и том же уровне с 2022 года, то в Москве оно увеличилось треть.
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