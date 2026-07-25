«Извивается как уж на сковородке». Президент Казахстана публично уговаривал Путина остановить СВО

Виктор Очень хитромудрый и скользкий гражданин. Работает на западную политику

ХЛ Халиуллина Лена Заморозить??? Для чего?Для того что б повторилось то,что было после Стамбульских,Минских соглашений??? Грабли,вы наши грабли,ну не бейте вы нам по лбу.....