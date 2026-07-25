Казахский президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на встрече с Владимиром Путиным в Омске призвал «заморозить» СВО, добавив, что не понимает сути военного конфликта с бандеровской Украиной.
«Извивается как уж на сковородке». Президент Казахстана публично уговаривал Путина остановить СВО
Комментарии
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Виктор
Очень хитромудрый и скользкий гражданин. Работает на западную политику
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1 м.
ХЛ
Халиуллина Лена
Заморозить??? Для чего?Для того что б повторилось то,что было после Стамбульских,Минских соглашений??? Грабли,вы наши грабли,ну не бейте вы нам по лбу.....
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1 м.
Вячеслав Денисов
Называется "включить дурака". Растопырился посидеть на двух стульях. Причём, Россию считает за дойную корову, которая ему всем обязана. А основной вектор направлен на запад, перед которым стоит на задних лапках. А всё благодаря беззубой политике России в лимитрофах.
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1 м.
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