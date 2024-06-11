Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера

Квадрокоптер Х-89 с защитой от помех связи представлен на выставке HeliRussia-24 Российский квадрокоптер Х-89 представили на выставке HeliRussia-2024, он отличается внушительной грузоподъемностью в 12 килограммов, при том что сам довольно компактный и весит всего 15 килограмм.