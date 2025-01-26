Илон Маск: "Важно не потерять свою идентичность"

Миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав очень важным, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы, и не потеряли свою идентичность.
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