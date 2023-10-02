Производственная активность в России: такого не было с 2017 года

Первый осенний месяц оказался вполне успешным для российского производственного сектора. Как сообщает RTTNews, рост производства в обрабатывающих отраслях в сентябре оказался максимальным за последние 6,5 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии