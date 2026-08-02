Патрушев провёл переговоры с представителем Алжира Дриди

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев провёл в Алжире переговоры с генеральным секретарём Министерства внутренних дел, самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.
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