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RT Russia

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Патрушев провёл переговоры с представителем Алжира Дриди

Патрушев провёл переговоры с представителем Алжира Дриди

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев провёл в Алжире переговоры с генеральным секретарём Министерства внутренних дел, самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.

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