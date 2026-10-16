Главным каналом продвижения новых сетей стало телевидение Российская «большая четвёрка» операторов связи за сентябрь направила на продвижение 5G сотни миллионов рублей, а совокупные расходы на рекламу технологии приблизились к 1 млрд рублей, о чем пишет Коммерсантъ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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