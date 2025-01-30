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Танкисты ВС РФ рассказали об освобождении Новоелизаветовки в ДНР

Танкисты ВС РФ рассказали об освобождении Новоелизаветовки в ДНР

Танковые экипажи 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр», которые участвовали в освобождении населенного пункта Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали подробности штурма.

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