Танковые экипажи 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр», которые участвовали в освобождении населенного пункта Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали подробности штурма.
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