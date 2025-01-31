Сводка на 31 января. Фронт в огне. Северское направление в движении, люди эвакуируются за Покровском

▪️ В районе населённого пункта Новоегоровка Сватовского района ЛНР фронтовики продолжают сообщать о проводимых командованием «антикризисных» мероприятиях, связанных с поручением личному составу осуществлять видеодокументирование местности.
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