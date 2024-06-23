Сборная Венгрии на последней минуте компенсированного время вырвала победу у Шотландии и сохранила шансы на выход в плей-офф

Сборная Венгрии по итогам группового этапа заняла третье место в своем квартете. В Штутгарте завершился матч третьего тура группового этапа первенства Европы по футболу в квартете А, в котором сборная Шотландии встречалась с командой Венгрии.
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