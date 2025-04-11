Мигрантские сводки ЧП произошло в Подмосковье, в поселке Некрасовском Дмитровского городского округа.
«Диарбек уже не дышал»: прохожие нашли на детской площадке 9-летнего мальчика, но было поздно
Комментарии
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Юрий Белов
Василий Лебедев-Кумач - Исак Дунаевский . *Песня о Родине* написанная для фильма *Цирк* в 1936 году . (Remix на фоне современных реалий с миграми) *Широка страна моя родная ! Много в ней лесов , полей и рек ! Я другой такой страны - не знаю , где так вольно дышит МАСТУРБЕК ! От Москвы - до самых до окраин , с южных гор - до северных морей ИММИГРАНТ проходит , как ХОЗЯИН необъятной Родины МОЕЙ ! * Обидно и стыдно . Обидно за коренных , за счёт которых живут и пользуются благами цивилизации пришельцы , не вложившие в бюджет - ни гроша ! Издеваются , грабят , избивают и насилуют наших граждан В СВОЁМ ЖЕ ГОСУДАРСТВЕ ! А стыдно - за тех горе-руководителей , которые ВСЁ ЭТО ДОПУСТИЛИ - В ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ ! Извиняюсь , что испортил такие прекрасные стихи о РОДИНЕ . НАКИПЕЛО ! Гнать надо ВСЕХ (легальных и нелегальных !) *гостей* по домам !
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5 час.
Борис Леонтьев
Вы наивно полагаете, что на столь доходном месте Колокольцев прост просиживает штаны? Напрасно. Вертикаль власти в МВД на то и вертикаль, чтобы деньги от взяток мигрантов и диаспор по ней без сбоев перемещались снизу вверх.
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4 час.
Helen
👍👍👍
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1 час.
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