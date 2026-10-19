В Новом Уренгое состоялся первый матч «РОЛЬФ Суперлиги» по волейболу. «Факел Ямал» на домашней площадке сразился с новосибирским «Локомотивом» — бронзовым призером прошлого чемпионата.
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