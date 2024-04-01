Запад придумал новую заразу: Мир пугают супергонореей из Китая

Западные учёные уверяют, что следующей эпидемией, которая выйдет из Китая, может стать супергонорея.Запад вышел на новый круг "страшилок" про инфекции: на этот раз людей пугают супергонореей из Китая, которая может спровоцировать новую пандемию.