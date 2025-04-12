Ford за 140000 рублей или как не попасть при покупке б/у авто

В мире вторичного авторынка каждая сделка – это игра с судьбой. Небезызвестный Константин с YouTube-канала «AcademeG» делится со зрителями сразу двумя историями, которые наглядно показывают, как легко можно попасть в неприятности, даже имея за плечами солидный опыт.