Wildberries начал принимать оплату государственными электронными сертификатами. Получатели мер соцподдержки теперь могут покупать технические средства реабилитации и товары для новорожденных напрямую на маркетплейсе.
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