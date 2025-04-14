ЦРУ рассекретило отчет о гибели советских солдат после столкновения с пришельцами

Утверждается, что НЛО напало на военную часть в Сибири в конце 80-х Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало отчет, в котором утверждается, что советские военные погибли после контакта с неопознанным летающим объектом.
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