С 17 по 23 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены три массированных и 11 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, места производства, сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности, склады военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.