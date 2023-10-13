Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско

Многие популярные артисты российского шоу-бизнеса мечтают получить любовь и признание народа. В погоне за своим желанием им приходится демонстрировать себя не только профессионалами в своем деле, но и открывать свою душу, ведь для зрителя в том числе важна и духовная составляющая звездочек эстрады.