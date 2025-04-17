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Всё изменилось в 7-45: Су-34 выдал полный залп по Херсону. Штурм в Курской области осложнён. Россию атаковали "Лютые". Горячая сводка СВО

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Идёт планомерная &quot;работа&quot; по объектам. Надеяться на возможность продвижения в переговорах не приходится. Но и эскалация военного противостояния с неоправданными потерями личного состава нам не нужна. Это вооружённое противостояние без массированных фронтовых наступлений.
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8 час.
Юрий Золотарев
А почему Буданыч стал &quot;непотопляемым&quot;?? Не пора ли на этой гниде поставить жир-рную точку? (если только он - не наш &quot;штирлиц&quot;, вкупе с Зелей и Сырским: уж больно много они отправили на тот свет бандеровской нечисти! За такое, ващще-то, можно давать и орден!).
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8 час.
Игорь Михайлович
Горнальский монастырь вчера отбили
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5 час.
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