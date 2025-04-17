Всё изменилось в 7-45: Су-34 выдал полный залп по Херсону. Штурм в Курской области осложнён. Россию атаковали "Лютые". Горячая сводка СВО

Идёт планомерная "работа" по объектам. Надеяться на возможность продвижения в переговорах не приходится. Но и эскалация военного противостояния с неоправданными потерями личного состава нам не нужна. Это вооружённое противостояние без массированных фронтовых наступлений.

Юрий Золотарев

А почему Буданыч стал "непотопляемым"?? Не пора ли на этой гниде поставить жир-рную точку? (если только он - не наш "штирлиц", вкупе с Зелей и Сырским: уж больно много они отправили на тот свет бандеровской нечисти! За такое, ващще-то, можно давать и орден!).