Всё изменилось в 7-45: Су-34 выдал полный залп по Херсону. Штурм в Курской области осложнён. Россию атаковали "Лютые". Горячая сводка СВО
Фугасы рвутся на юге – что там готовится? Австриец пояснил, почему русская армия движется не спеша.
Комментарии
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Идёт планомерная "работа" по объектам. Надеяться на возможность продвижения в переговорах не приходится. Но и эскалация военного противостояния с неоправданными потерями личного состава нам не нужна. Это вооружённое противостояние без массированных фронтовых наступлений.
А почему Буданыч стал "непотопляемым"?? Не пора ли на этой гниде поставить жир-рную точку? (если только он - не наш "штирлиц", вкупе с Зелей и Сырским: уж больно много они отправили на тот свет бандеровской нечисти! За такое, ващще-то, можно давать и орден!).
Горнальский монастырь вчера отбили
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