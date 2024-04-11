Казахстан "сошёл" с рельс: Россия строит новую железнодорожную ветку в обход соседу

Маршрут будет проходить по территории Курганской, Тюменской, Омской и Новосибирской областей.Казахстан "пролетел" по ещё одному важному проекту: Россия строит новый участок железной дороги, который позволит обойти территорию республики.
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