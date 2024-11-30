Рождественский пост: как правильно соблюдать и что можно себе позволить, а что ни в коем случае

Рождественский пост: путь к духовному очищению Каждый год, с наступлением холодных зимних дней, православные христиане начинают готовиться к одному из самых значимых периодов в церковном календаре — Рождественскому посту.
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