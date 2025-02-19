Вирусолог Нетесов объяснил почему запаздывает пик заболеваемости гриппом

Пик заболеваемости гриппом в России в этом зимнем сезоне запаздывает, причин для этого может быть несколько, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.