Вирусолог Нетесов объяснил почему запаздывает пик заболеваемости гриппом

Пик заболеваемости гриппом в России в этом зимнем сезоне запаздывает, причин для этого может быть несколько, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.
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