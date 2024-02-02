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Вебинар о строительстве и реконструкции капитальных объектов на городской территории пройдет 6 февраля

Вебинар о строительстве и реконструкции капитальных объектов на городской территории пройдет 6 февраля

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, проведет вебинар на тему «Капитальные объекты — полезные советы перед началом строительства».

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