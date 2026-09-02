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Царьград

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Суда Alsu и Tuğberk İmamoğlu столкнулись у берегов Стамбула

Суда Alsu и Tuğberk İmamoğlu столкнулись у берегов Стамбула

Два турецких сухогруза Alsu и Tuğberk İmamoğlu столкнулись в Мраморном море у Стамбула. На борту Tuğberk İmamoğlu находились 10 членов экипажа, с которыми потеряна связь.

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