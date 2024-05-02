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Закон, порядок, государство

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Полицейские из Новосибирской области присоединились к Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

Мой прадедушка Шартанбаев Абдурахман родился в Павлодарской области вблизи поселения Кызыл тау в ауле Торайгыр в 1898 году.

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