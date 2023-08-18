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Татьяна Тарасова о прокатах юниоров: «У нас есть достойные мальчишки. Кого-то одного выделять не буду, это было бы неправильно»

«Я хочу сказать, что у нас есть достойные мальчишки. Все, кто катался, все хорошие. Кого‑то одного выделять не буду, потому что это было бы неправильно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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