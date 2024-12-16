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В Польше призвали разорвать связи с Украиной

В Польше призвали разорвать связи с Украиной

Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска заявила в открытом письме правительству Польши, что стране необходимо разорвать контакты с Украиной до того момента, пока не эксгумируют тела жертв Волынской резни, сообщает Myśl Polska.

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