В Польше призвали разорвать связи с Украиной

Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска заявила в открытом письме правительству Польши, что стране необходимо разорвать контакты с Украиной до того момента, пока не эксгумируют тела жертв Волынской резни, сообщает Myśl Polska.
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