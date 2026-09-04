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Zero Hedge

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The Rush To Pull Gold Out Of The US

The Rush To Pull Gold Out Of The US

The Rush To Pull Gold Out Of The US Submitted by QTR's Fringe Finance It was reported yesterday that the Netherlands just shifted approximately 86 tonnes of its gold reserves from New York and Ottawa to London, explicitly citing “increasing geopolitical unrest” and the need to prepare for severe crises.

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