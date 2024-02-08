МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    Как там живут на украденных землях Российской Империи , привыкшие к халяве  "сеструхи" , нам уже не интересно , но он...Baijiahao: Путин ...
  • Александр Глущенко
    и тут вы не правы .. В Имерии было БЕСПЛАТНОЕ образование , до 4 класса , в церковно- приходских школах. Оно было не ...Baijiahao: Путин ...
  • Сергей К
    Ну какие изуверы?  Я такого не помню. Не морочьте людям головы. Дв и грамотными вообще люди не были эти 1000 лет. И к...Baijiahao: Путин ...

Необычные манёвры: Русские «Калибры» надули поляков, резко развернувшись у границы

Необычные манёвры: Русские «Калибры» надули поляков, резко развернувшись у границы

Вчера 24K прочитали 7 февраля наши воздушные соединения, демонстрируя высокотехнологичный потенциал и стратегическую прозорливость, осуществили масштабную операцию по нейтрализации негражданского и промышленного потенциала «небратьев».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Василий Коликов
Даешь бесполетную зону над украиной и всем ТВД СВО!
Ответить
18 час.
ИП
Игорь Петров
Слава России!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх