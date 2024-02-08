Необычные манёвры: Русские «Калибры» надули поляков, резко развернувшись у границы

Вчера 24K прочитали 7 февраля наши воздушные соединения, демонстрируя высокотехнологичный потенциал и стратегическую прозорливость, осуществили масштабную операцию по нейтрализации негражданского и промышленного потенциала «небратьев».
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