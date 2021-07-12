В Нур-Султане протестировали VAR. Джаксыбеков ознакомился с процессом внедрения системы в Казахстане

На базе «Дома Футбола» в Нур-Султане прошел первый этап обучения казахстанских судей с системой VAR, который посетил президент КФФ Адильбек Джаксыбеков.
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