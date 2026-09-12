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ВЕСТИ КРЫМ

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Над регионами России, Чёрным и Азовским морями за ночь перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников

Над регионами России, Чёрным и Азовским морями за ночь перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников

В период с 20:00 11 сентября до 8:00 12 сентября перехвачены и уничтожены 230 украинских БПЛА над территориями Республики Крым, акваториями Азовского и Чёрного морей, а также Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, сообщили в Минобороны России.

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