Над регионами России, Чёрным и Азовским морями за ночь перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников

В период с 20:00 11 сентября до 8:00 12 сентября перехвачены и уничтожены 230 украинских БПЛА над территориями Республики Крым, акваториями Азовского и Чёрного морей, а также Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, сообщили в Минобороны России.