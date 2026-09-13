WSJ: Canada exploring 'associate membership' in European Union

Canadian Prime Minister Mark Carney is negotiating to become an "associate member" of the European Union, the Wall Street Journal reported Sunday.
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