Около 40% смартфонов с российскими SIM-картами готовы к 5G — МТС

МТС оценил готовность смартфонов к российскому 5G Около 40% смартфонов с активными российскими SIM-картами технически поддерживают работу в сетях 5G на частотах, которые могут использоваться в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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