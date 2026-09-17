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Около 40% смартфонов с российскими SIM-картами готовы к 5G — МТС

Около 40% смартфонов с российскими SIM-картами готовы к 5G — МТС

МТС оценил готовность смартфонов к российскому 5G Около 40% смартфонов с активными российскими SIM-картами технически поддерживают работу в сетях 5G на частотах, которые могут использоваться в России.

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