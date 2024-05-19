Нутрициолог предупредила о том, кому нельзя есть морковь

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Мы добавляем морковь во многие блюда, а кто-то любит есть овощ сырым. Какие риски таит в себе употребление данного продукта, рассказала нутрициолог и натуропат Ксения Глинкина.
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