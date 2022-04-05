Диалло, Сахалбаев, де Оливейра в заявке «Кайсара» на сезон-2022

ПФЛК опубликовал заявку «Кайсара» на сезон-2022 в Первой лиге. Заявка «Кайсара» на сезон 2022* Вратари: Нурымжан Салайдин, Нурмат Сарсенов, Никита Калмыков; Защитники: Елжас Сарбай, Абылайхан Толегенов, Адильбек Жумаханов, Жоао Педро де Оливейра (Бразилия), Константин Горизанов, Артем Дылевский (Беларусь), Сергей Бондаренко (Беларусь); Полузащитники: Магжан Бауыржан, Максат Байжанов, Бекзат Курманбекулы, Аян Кульмаганбетов, Ислам Абилькасов, Руслан Сахалбаев, Амаль Сеитов, Демият Сламбеков, Елисей Горшунов; Нападающие: Оркен Махан, Елжас Алтынбеков, Нурбол Ануарбеков, Кирилл Сидоренко (Беларусь), Дидар Жалмукан, Мамаду Диалло (Гвинея).
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